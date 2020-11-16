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Рубль укрепит Байден

Сергей Василенок
13 часов назад
Слушайте главные новости недели в "Рамблер, какие новости?" новостном Рамблер/подкасте:
Рубль укрепит Байден
Фото: Газета.RuГазета.Ru
00:11Дональд Трамп не собирается просто так отдавать должность президента;
01:49Госдуме предложили создать международную платформу по деоккупации Украины;
03:00 — На московском стадионе «Лужники» произошла драка между профессиональными бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым;
04:10 — От Дзюбы решили окончательно избавиться.
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Подкасты,Сергей Харитонов,Дональд Трамп,Госдума,
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