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Названа реальная опасность 5G 

Сергей Василенок 4 часа назад
Названа реальная опасность 5G
Фото: Мир24
Слушайте главные новости недели в "Рамблер, какие новости?" новостном Рамблер/подкасте.
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
00:22 — Роботов за 8 млн рублей отправят в "красную" зону;
02:53 — Вторым помощником в борьбе с коронавирусом стал искусственный интеллект;
03:46 — Эксперты назвали реальную опасность сетей связи 5G;
06:29 — Власти Москвы рекомендуют всем организациям, обслуживающим население, ввести регистрацию посетителей при помощи QR-кодов.
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Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
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