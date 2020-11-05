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"Трампа прокляли": США на пороге войны
Сергей Василенок
8 часов назад
"Рамблер, какие новости?" — новостной Рамблер/подкаст.
Фото:
Газета.Ru
Газета.Ru
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00:10
— В Портленде протестующие прокляли Трампа и сожгли флаг США. Политологи уверены, что это только начало: американское общество поляризовано как никогда за последние десять лет.
01:36
— Россия установила новый антирекорд по коронавирусу — за позапрошлые сутки было выявлено 19 тысяч 768 новых случаев, это абсолютный максимум с начала пандемии.
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ещё раз продемонстрировали, что никто им не указ.
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— День народного единства Россия отметила несколькими несанкционированными акциями националистов.
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