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"Трампа прокляли": США на пороге войны

Сергей Василенок
8 часов назад
"Рамблер, какие новости?" — новостной Рамблер/подкаст.
"Трампа прокляли": США на пороге войны
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
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  • 00:10 — В Портленде протестующие прокляли Трампа и сожгли флаг США. Политологи уверены, что это только начало: американское общество поляризовано как никогда за последние десять лет.
  • 01:36 — Россия установила новый антирекорд по коронавирусу — за позапрошлые сутки было выявлено 19 тысяч 768 новых случаев, это абсолютный максимум с начала пандемии.
  • 02:42Charlie Hebdo ещё раз продемонстрировали, что никто им не указ.
  • 03:42 — День народного единства Россия отметила несколькими несанкционированными акциями националистов.
Подкасты,Charlie Hebdo,Соединенные Штаты,
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