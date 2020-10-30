Такси: рабство или бизнес? 

"Рамблер, какие новости?" — новостной Рамблер/подкаст.
Слушайте новости — экономьте время на чтении новостных лент.
- Коронавирус мутировал. Европа закрывается на карантин, а в России только бары.
- Во Франции объявлен максимальный террористической угрозы. Что Париж будет делать с исламистами?
- Из-за пандемии в Москве стало меньше таксистов. Цены выросли, а зарплаты извозчиков — нет. Чем это грозит пассажирам?
- Хабиб ушел из ММА. Но ушел ли из спорта?
- В шоу Малахова рассказали о инопланетянах, которые насилуют пермских мужиков. Как далеко может зайти наше телевидение ради высоких рейтингов?