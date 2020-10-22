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Нужно больше мигрантов

Сергей Василенок
22 октября 2020
"Рамблер, какие новости?" — новостной Рамблер/подкаст. Слушать сейчас в Google Подкастах.
Нужно больше мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Владимир Путин опять успокоил россиян насчёт коронавируса;
  • Анатолий Чубайс решил бороться с городскими сосульками, а его «ссылают» в Арктику;
  • Россиян в ближайшее время некому будет возить;
  • «Ноу криминалити». У дочери Виталия Мутко нашли недвижимости на 110 миллионов рублей;
  • Уральские казаки изящно потроллили Василия Чапаева.
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