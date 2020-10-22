Нужно больше мигрантов

Владимир Путин опять успокоил россиян насчёт коронавируса;

Анатолий Чубайс решил бороться с городскими сосульками, а его «ссылают» в Арктику;

Россиян в ближайшее время некому будет возить;

«Ноу криминалити». У дочери Виталия Мутко нашли недвижимости на 110 миллионов рублей;

Уральские казаки изящно потроллили Василия Чапаева.

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