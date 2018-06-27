«Когда я еще увижу Ленина?» Иностранцы почти часами стоят в очереди в Мавзолей

Кто бы знал, что Мавзолей Ленина вызовет такой ажиотаж у гостей мундиаля. Огромные очереди — и россиян в них почти нет.

Business FM пообщалась с теми, кто все-таки решил увидеть тело вождя. Вот что говорит Фредрик из Дании

«Ленин? Ну да, я хочу сходить в Мавзолей, потому что когда я еще окажусь в Москве. Почему нет? Я должен это сделать. Нам в школах рассказывали, что он создатель всей коммунистической системы. Сколько лет назад это было? Лет сто назад. Я слаб в истории».

Верена приехала в Москву из Бразилии и увидеть тело вождя хочет, скорее, из любопытства:

«Мы собираемся в Мавзолей, чтобы увидеть Ленина. Он был лидером большевиков, лидером революции, пока не умер в 1924 году. Мы хотим посмотреть, как выглядит тело, потому что нам рассказывали, что он похож на мумию».

А гость из Германии Матиас пошел в Мавзолей из-за брата и вытерпел почти часовую очередь:

«Мы узнали о том, что туда можно попасть бесплатно, и решили пойти. Мы увидели очередь. Она была огромной, но быстро двигалась. В общей сложности мы прождали примерно 50 минут. Меня уговорил пойти туда брат, сказал, что такая возможность выпадает раз в жизни. Все же Ленин — большая фигура в мировой истории».

Из Москвы Матиас поедет в Казань , где у сборной Германии состоится ответственный матч со сборной Южной Кореи

По словам гидов и экскурсоводов, вообще все, что осталось от Страны Советов, мавзолей в первую очередь, вызывает у иностранных гостей живой интерес, и не только у болельщиков и туристов, а также у сотрудников зарубежных музеев, фотографов, искусствоведов. Рост популярности всего советского — тенденция последних двух лет, рассказала Business FM Мария, музейный работник в Москве и организатор выставок:

«Если года два-три назад основными местами интереса наших коллег были Кремль, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, то на протяжении последних двух лет мы все чаще получаем запросы: возможно ли посетить Мавзолей Ленина и посмотреть как можно больше мест в городе, которые связаны с советским периодом, с советской символикой, чтобы обязательно был барельеф Ленина или звезды. Был случай, когда приезжал итальянский фотограф и делал целую серию фотографий по этой тематике. Они очень хорошо знают имя Ленина, меньше знают Сталина. То, что связано с Лениным, их интересует».

Но в чем же причина такого повышенного интереса? Почему именно Мавзолей Ленина стал сейчас столь же популярной туристической достопримечательностью, что и Московский Кремль? Комментарий автора проекта «Москвы глазами инженера» и руководителя экскурсионного бюро Moscow Free Tour Айрата Багаутдинова:

«Мы семь лет уже водим экскурсии, работаем с иностранцами. Видим, как все увеличиваются с каждым годом очереди в Мавзолей. Они были меньше, но меньше пропорционально, просто и туристов было меньше, а сейчас и туристов стало больше в связи с чемпионатом, и очереди удлинились. Почему? Я думаю, что значительным триггером, катализатором интереса к советской истории стал, конечно, 2017 год, когда не только у нас в стране отмечалось 100-летие революции, но и по всему миру прошли какие-то мероприятия, связанные с рефлексией по поводу столетия нашей Октябрьской революции. То есть тема советской истории, советской архитектуры, советского искусства эпохи авангарда была поднята, раскручена, и вот мы, к счастью, пожинаем плоды этого».

Туристы также активно фотографируются с памятниками Ленина, с его двойниками на Красной площади. По словам экспертов, опрошенных Business FM, еще один главный запрос иностранных гостей — архитектурные памятники конструктивизма и вообще искусство эпохи авангарда. Интерес к ним возник несколько раньше 2017 года.