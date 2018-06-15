Чем может шокировать визит в Россию? 

WoltersWorld, США
Сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге и расскажем вам о десяти вещах, которые поразят любого иностранца по приезде в Россию. Поехали!
Первое, что поражает всех, кто приезжает в эту страну, — люди. Качество обслуживания или его отсутствие не должно вас удивлять, в России с этим действительно бывает плохо, это занимает много времени и иногда жутко раздражает. Иногда создается впечатление, что людям плевать на все, они не улыбаются вам в ответ, но они и не обязаны быть похожими, скажем, на меня — они по природе своей замкнуты, но когда познакомишься с ними поближе, они открываются и становятся самыми веселыми в мире ребятами, которые устраивают самые классные вечеринки. Вы когда-нибудь оставались на ночь у людей, которые пытались зашить вас внутрь одеяла? Русские такое практикуют. И если вы знаете пару фраз на русском, каменное лицо вашего собеседника моментально преображается и приобретает выражение а-ля «давай дружить». Для знакомства с людьми достаточно выучить всего пару-тройку фраз. Вы не представляете, сколько голубцов я съел у русских бабушек, которые, узнав, что их внуки познакомились с иностранцем, звали меня к себе на обед. Выглядит это следующим образом: приятель звонит мне и говорит: так, мол, и так, Марк, моя мама/бабушка беспокоится за тебя и велела позвать тебя в гости поесть. Эти люди просто супергостеприимные, когда познакомишься с ними поближе. Так что если вы собрались проехаться по транссибирской магистрали, прихватите с собой колоду карт и что-то из спиртного, чем сможете поделиться за игрой, ведь общаться с этими людьми действительно весело. Да, приезжих шокирует плохое обслуживание, но люди здесь чудесные, и если вам представится возможность познакомиться и подружиться, не упускайте ее!
Вторая причина шока — языковые трудности. Русский язык основан на кириллице, которую мало кто из иностранцев может понять. Не стоит забывать о том, что Россия — одна из крупнейших стран мира, которая, естественно, ориентируется в основном на русский язык, как и США, где все написано по-английски. Говорящих на нашем языке в России бывает трудно найти, особенно если речь идет не о мегаполисах. В Петербурге и Москве английский тоже можно услышать нечасто, даже в туристической индустрии, так что потрудитесь выучить что-то по-русски, как я уже говорил, ведь это помогает растапливать сердца. Например, «спасибо» или «привет, выпьем пива?» Вам, конечно, могут и отказать, но во многом это помогает подружиться. Понять русский язык сложно, поэтому перед поездкой узнайте хотя бы звучание и написание букв. Например, «Я» похожа на обратную «R», «Д» вообще выглядит странно, а «P» означает совсем другой звук. Люди смущаются и даже пугаются, если им приходится спуститься в метро, а понять, куда ехать, они не могут. Так что мой вам совет: скачайте гугл-переводчик и его офлайн-версию, это существенно упросит вам жизнь.
Третье, что поразит вас, — это церкви, в особенности их фасады и купола всевозможных расцветок. Меня лично вдохновляет внутреннее убранство храмов, так что обязательно зайдите внутрь Собора Василия Блаженного или Храма Спаса на Крови здесь, в Санкт-Петербурге. Иконы в золотых и серебряных оправах настолько потрясающи, что, попав внутрь, вы просто потеряете дар речи. Не проходите мимо, обязательно заглядывайте внутрь церквей и наслаждайтесь их великолепием.
Четвертая поразительная вещь — это осознание того, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть и другие города. Можно отправится в московский Кремль, а можно и в казанский. Кремль — своего рода цитадель и может встретиться в любом городе. В России куча потрясающих мест. Да, в Питере есть Эрмитаж, Зимний Дворец и Нева, а в Москве — Кремль и Красная Площадь, но не менее фантастическим станет путешествие и в другие города России. Отправляйтесь, например, в круиз по Волге и помните: помимо двух столиц, в этой огромной стране есть множество достойных вашего внимания мест.
Пятый момент заключается в том, насколько Россия велика. Она простирается от Азии до Европы, а путешествие по транссибирской магистрали займет у вас недели, а то и целый месяц. Отправляясь в Москву или Санкт-Петербург и заглядывая в карту, вы понимаете, что такие расстояния невозможно преодолеть пешком, в отличие от тех же Лондона или Берлина. Поэтому обязательно пользуйтесь общественным транспортом. Да, и привозите с собой детей. Кстати, учитывая размеры страны и ее городов, необходимо тщательно планировать все перелеты и поездки с учетом затрат времени, а не просто бегать от места к месту.
Следующий пункт — погода. Серьезно. Если летом вы наслаждаетесь теплыми ночами, а в Петербурге ночью иногда бывает светло как днем, то зимой становится опасно холодно и нужно проявлять максимум осторожности. Планируя поездку в Россию, берите с собой теплые вещи, даже летом, поскольку прохладно становится задолго до наступления ночи, когда солнце только-только начинает клониться к закату.
Безопасность. Идет ли речь о карманниках в мегаполисах, недобросовестных таксистах или чем-то еще, иностранных туристов всегда пугает то, как часто подобное в России случается. И это касается не только туристической индустрии, поэтому будьте готовы и интересуйтесь у сотрудников своих отелей, куда стоит ходить вечером, а куда — нет. Не советую фотографировать полицейских, правительственные здания, военных и все в таком роде. Будьте осторожны. И, в частности, обращайте внимание на дорожное движение. Многие считают россиян сумасшедшими водителями, видя все те ужасы, что творятся на дорогах этой страны. И в этом есть доля истины. Особую осторожность необходимо проявлять на перекрестках.
Восьмая причина шока — цены. Жить в России дорого, будь то отели или рестораны или еще что. Вас наверняка удивит то, что иногда товар или услуга имеет сразу две цены: для местных и для приезжих. Вам придется платить больше за посещение, например, музеев, так что пусть вас это не пугает. И не пытайтесь обмануть кого-то сами.
Девятое — проблемы с получением визы. Планировать нужно начинать как минимум за месяц, а не в последний момент. Через агентство процесс занимает 4-5 дней, а самостоятельно вы можете проковыряться месяц или около того. Ох, как же чертовски это бесит!
Десятое и последнее: в Москве действительно можно пойти посмотреть на труп Ленина. Фотографировать внутри, правда, нельзя.
Это были десять моментов, которые могут шокировать иностранцев в России. Но здесь намного круче, чем вы можете себе представить, так что обязательно съездите в эту замечательную страну!