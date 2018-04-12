Как меняется Крым к новому сезону: снос шалманов и благоустройство парков

Курортный сезон все ближе, а значит, Крым ждет очередная конкурентная схватка за туристов, которая в этом году может быть жестче из-за открытия для россиян Египта и выгодных предложений по отдыху в Турции . Что изменилось на полуострове в межсезонье и что еще планируют успеть власти до наступления лета — в материале РИА Новости

Парки и скверы

Эколог из Алушты Николай Казачок рассказывает, что в Крыму ждут увеличения туристического потока, ведь почти достроили Керченский мост и расширили аэропорт Симферополя . В городах оживление: ремонтируют дороги, детские площадки, благоустраивают скверы и парки, в том числе и силами местных жителей.

"Мы всем миром на субботниках привели в порядок сквер на улице Свердлова в Алуште, — говорит Николай. — А потом приехали представители власти и торжественно, с помпой назвали сквер в честь татарского хирурга Гирея Багирова. Мы не расстроились — главное, в сквере теперь приятно гулять".

В конце февраля в Севастополе реконструировали Парк имени Анны Ахматовой и прилегающий к нему пляж "Солнечный". Обустроили пешеходные дорожки, открыли теннисный корт и футбольное поле, детские игровые городки, в пляжной зоне поставили теневые навесы, души и кабинки для переодевания. Cмонтировали наружное освещение, архитектурную подсветку, оборудовали зоны Wi-Fi.

"В таком хорошем состоянии, как сейчас, парк и пляж, думаю, были только при открытии в советские времена, — говорит фотограф из Севастополя Юрий Югансон. — Последние лет десять парк приходил в упадок: лестницы и дорожки разрушились, света не было, зато было несколько ночлежек бомжей".

Недостатки местные тоже отмечают. Юрий Югансон задается вопросом: "Я пока не понял, куда люди будут ходить в туалет? При первичном устройстве пляжа он был, теперь на его месте ротонда".

Житель Севастополя Андрей Гусаченко, посетивший пляж и парк одним из первых, рассказал, что, похоже, "на левом пирсе покрасили по ржавчине только те леера, что видно с пляжа, понятно было, что мэр так далеко не пойдет".

В Симферополе власти сейчас занимаются реконструкцией самого большого парка города — имени Гагарина. Территорию разделят на три зоны: для спортсменов, семей с детьми и для посетителей старшего возраста. Сейчас завершился первый этап работ: заасфальтированы новые дорожки, вокруг озера уложена плитка, обрезаны деревья, проведен Wi-Fi, высажены новые деревья.

Местные жители порой жалуются на "новые асфальтовые дорожки и старые аттракционы, слишком высокие уличные фонари и слишком низкие скамейки, открытые электрощиты, уродливые бордюры, неправильно подрезанные деревья и грязь".

Директор парка Александр Шабанов пояснил РИА Новости, что те изменения, которые горожане сегодня видят в прогулочной зоне, "это только начало", по которому не стоит судить о проекте реконструкции в целом.

До конца года рассчитывают в том числе заменить старые аттракционы, построить детскую площадку, открыть попугайник.

Пляжи Крыма

РИА Новости / Владимир Сергеев // Район "Профессорский уголок" города Алушта

Пляжам в этом сезоне в Крыму уделяют особое внимание — облагораживают и оборудуют новые. Так, в Евпатории , к примеру, привели в порядок главную набережную.

"Мне очень нравится, как проходит реконструкция набережной Терешковой, которая до этого была буквально в руинах, — рассказывает предприниматель из Евпатории Роман Скрыпин. — Там, где раньше стояли ржавые конструкции и куча торговых палаток, теперь — теневые навесы в едином стиле, раздевалки, зоны отдыха".

Кроме того, местные жители отмечают, что все пляжи (кроме детских и лечебных) стали бесплатными, деньги берут только за аренду лежаков и другие дополнительные услуги.

К майским праздникам глава республики Сергей Аксенов пообещал снести на набережной в Алуште незаконные торговые объекты, в народе называемые "шалманы".

На Приморском пляже Ялты их уже демонтируют, а также меняют плитку и строят пляжные навесы. К началу сезона планируют установить памятник святым Петру и Февронии.

Домохозяйка из Ялты Дарья Титова ожидает изменений в организации дорожного движения в городе:

"В Ялте дороги в основном узкие и извилистые. Предстоит открытие Керченского моста, мы все этого очень ждем, но что будет в городе с транспортом? Может случиться коллапс!"

Федеральная программа

Крым меняется, причем старается делать это эффективно. Так, 30 марта власти объявили о введении новой системы контроля за федеральной целевой программой развития региона до 2020 года. На нее этом году потратят 75 миллиардов рублей.

Программа подразумевает создание в Крыму пяти туристских кластеров: "Детский отдых и оздоровление" в Евпатории, "Лечебно-оздоровительный отдых" в городе Саки, "Черноморский" в Черноморском районе, "Коктебель" в одноименном поселке и бальнеологический комплекс в районе озера Чокракское (поселок Курортное). В каждом планируется создание или реконструкция инфраструктурных объектов.

Пресс-служба администрации Евпатории // "Малый Иерусалим" в Евпатории во время реконструкции

В рамках программы в Евпатории завершается реконструкция улиц туристического маршрута "Малый Иерусалим" в средневековом центре города. Там заменили дорожное покрытие, поставили фонари, тематические скамейки: для влюбленных и скамейку-клумбу.

Теперь туристы могут воспользоваться единым билетом для посещения пяти объектов маршрута: мечети Джума-Джами, синагоги Егия-Капай, караимских кенасс (молитвенных домов), культурно-этнографического центра "Одун-базар къапусы" (ворота крепости XV века), комплекса "Текие (обитель) дервишей".

В городе Саки вдоль берега озера строят прогулочную набережную, рассчитывая завершить работы к концу 2019 года.

В Черноморском районе и в районе озера Чокракское реконструируют дороги, системы водоснабжения и строят коллекторы.

В Коктебеле в рамках федеральной программы на набережной снесут "шалманы", расширят пляжи и восстановят декоративное оформление.

Мэр Феодосии Сергей Фомич рассказывает, что работы в Коктебеле приходится вести ежегодно: набережную строили в 2006 году и использовали для балясин облегченные материалы, которые за межсезонье уничтожает агрессивная среда и отдыхающие.