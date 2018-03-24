Падение башни в Екатеринбурге 

2/12 Еще до сноса жители города разделились на два лагеря: одни считали, что башню необходимо снести, так как она портит внешний вид центра города и является опасным местом, другие называли ее легендой Екатеринбурга и пытались остановить демонтаж.
7/12 Ранее стало известно, что на месте телебашни построят новое спортивное сооружение для хоккейного клуба "Автомобилист". Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее назвал телебашню "бетонной трубой" и выразил мнение, что она не должна находиться в центре Екатеринбурга.