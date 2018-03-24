Падение башни в Екатеринбурге 

1/12 Недостроенную почти 220-метровую телебашню, которая была самым высоким сооружением в городе, в субботу взорвали в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости с места события. ТАСС Фото:

2/12 Еще до сноса жители города разделились на два лагеря: одни считали, что башню необходимо снести, так как она портит внешний вид центра города и является опасным местом, другие называли ее легендой Екатеринбурга и пытались остановить демонтаж. ТАСС Фото:

3/12 Перед сносом гудок сирены дважды оповестил жителей города о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв, после чего башня обвалилась. РИА Новости Фото:

4/12 Строительство телебашни, высота которой составляет 361 метр, началось еще в 1983 году. РИА Новости Фото:

5/12 Предполагалось, что ее сигнал будет распространяться на всю Свердловскую область. Однако в начале 1990-х строительство объекта заморозили в связи с финансовыми проблемами. ТАСС Фото:

6/12 В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована. РИА Новости Фото: