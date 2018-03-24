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Падение башни в Екатеринбурге
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Падение башни в Екатеринбурге 

Рамблер 2 часа назад
Горожане отмечали, что телебашня сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской.
1/12  Недостроенную почти 220-метровую телебашню, которая была самым высоким сооружением в городе, в субботу взорвали в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости с места события.
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2/12  Еще до сноса жители города разделились на два лагеря: одни считали, что башню необходимо снести, так как она портит внешний вид центра города и является опасным местом, другие называли ее легендой Екатеринбурга и пытались остановить демонтаж.
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3/12  Перед сносом гудок сирены дважды оповестил жителей города о взрыве. Спустя несколько минут прогремел взрыв, после чего башня обвалилась.
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4/12  Строительство телебашни, высота которой составляет 361 метр, началось еще в 1983 году.
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5/12  Предполагалось, что ее сигнал будет распространяться на всю Свердловскую область. Однако в начале 1990-х строительство объекта заморозили в связи с финансовыми проблемами.
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6/12  В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована.
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7/12  Ранее стало известно, что на месте телебашни построят новое спортивное сооружение для хоккейного клуба "Автомобилист". Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее назвал телебашню "бетонной трубой" и выразил мнение, что она не должна находиться в центре Екатеринбурга.
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Горожане отмечали, что телебашня сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской.
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