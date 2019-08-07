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Сестра певца Эмина Агаларова попала в ДТП 

Рамблер 55 минут назад
Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Сабина Агаларова утверждает, что в ДТП «пострадала» лишь ее машина класса люкс. К счастью, никто из пассажиров не получил ни царапины.
«Мы все живы, никто не пострадал», — утверждает сестра Эмина.
Фото , Другое , Эмин Агаларов , ГИБДД
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