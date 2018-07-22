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В Казахстане убили игрока КВН
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В Казахстане убили игрока КВН
Рамблер
29 минут назад
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В казахстанском городе Актау убили игрока сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева.
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В казахстанском городе Актау убили игрока сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева, сообщает Life со ссылкой на "Лада". Инцидент произошел 21 июля.
Фото:
@donyaa_86
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На Алимбаева напали в 03:30 по местному времени недалеко от одного из заведений города. Он был госпитализирован с ножевыми ранениями обеих ног.
Фото:
@donyaa_86
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Как сообщили врачи, на одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности.
Фото:
@donyaa_86
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Алимбаеву сделали операцию и перевели в реанимацию, однако спасти его не удалось.
Фото:
@donyaa_86
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У Алимбаева остались жена и четверо детей.
Фото:
@donyaa_86
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Подозреваемые задержаны.
Фото:
@donyaa_86
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Фото:
@donyaa_86
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Фото:
@donyaa_86
Ранее, 19 июля, в
Казахстане
был убит призер Олимпиады фигурист
Денис Тен
.
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