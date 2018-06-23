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Серябкина шокировала фанатов открытой грудью
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Серябкина шокировала пользователей instagram 

Рамблер 1 час назад
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным купальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.
1/13  Солистка группы Serebro Ольга Серябкина впечатлила своих подписчиков откровенным купальником.
Фото:
2/13  Фото певица выложила в своем Instagram. «Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас?» -- поинтересовалась она, поделившись своим пляжным фото.
Фото:
3/13  Желтый купальник почти не закрывает грудь, что очень впечатлило ее поклонников.
Фото:
4/13  Они тут же принялись строить предположения на тему того, что Серябкина, не разобравшись, неправильно надела пляжный наряд.
Фото:
5/13  «Может задом на перед одела?», «Купальник наверное наоборот одела, а фигурка красивая», -- написали они.
Фото:
6/13  Некоторые предположили, что певица просто ошиблась с размером.
Фото:
7/13  . «Ткани не хватило», «В магазин Тебе за купальником! Чтобы по размеру был», «Маловат купальник не?)», «Уж сразу б голой)))чем такое одевать», -- высказались они.
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Впрочем, несмотря на критику, свое восхищение фигурой девушки выразили все.
Комментарии21
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