Серябкина шокировала фанатов открытой грудью

1/13 Солистка группы Serebro Ольга Серябкина впечатлила своих подписчиков откровенным купальником. @serebro_official Фото:

2/13 Фото певица выложила в своем Instagram. «Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас?» -- поинтересовалась она, поделившись своим пляжным фото. @serebro_official Фото:

3/13 Желтый купальник почти не закрывает грудь, что очень впечатлило ее поклонников. @serebro_official Фото:

4/13 Они тут же принялись строить предположения на тему того, что Серябкина, не разобравшись, неправильно надела пляжный наряд. @serebro_official Фото:

5/13 «Может задом на перед одела?», «Купальник наверное наоборот одела, а фигурка красивая», -- написали они. @serebro_official Фото:

6/13 Некоторые предположили, что певица просто ошиблась с размером. @serebro_official Фото: