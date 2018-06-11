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«Всадник без головы»: Видову исполнилось бы 75 лет
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«Всадник без головы»: Видову исполнилось бы 75 лет 

Рамблер 1 час назад
11 июня 1943 года родился советский актёр Олег Видов.
1/12  Год назад от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием, скончался легендарный Олег Видов. Артисту удалось дважды построить свою карьеру. Советским зрителям хорошо знакомы роли Видова в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Метель» и первая экранизация «Обыкновенного чуда», где актер сыграл Медведя.
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2/12  Роль Мориса Джеральда в картине «Всадник без головы» принесла актеру статус секс-символа 70-х годов.
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3/12  Олег Видов в роли Мориса Джералда в фильме "Всадник без головы".
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4/12  Олег Видов и Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма "Красная жара"
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5/12  Амурская область. Киноартист Олег Видов во время поездки по строящемуся БАМу.
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6/12  Кадр из фильма режиссера Владимира Павловича Басова (1923-1987) "Метель". Киностудия "Мосфильм", 1964 год.
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7/12  Москва. Советский киноактер Олег Видов и болгарская киноактриса Северина Тенева.
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8/12  Олег Видов в роли старшего лейтенанта милиции Владимира Славина в фильме «Джентльмены удачи» (1971).
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9/12  Серафим Зайцев в роли старика (слева) и Олег Видов в роли Владимира в кинофильме "Метель" (режиссер Владимир Басов).
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10/12  Премьера датского кинофильма "Красная мантия" в кинотеатре "Ударник". Продюсер фильма Е.Кристенсен, исполнитель главной роли Олег Видов и режиссер фильма Габриэль Аксель (слева направо) в фойе кинотеатра.
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11/12  Встреча в аэропорту гостей и участников VIII Московского международного кинофестиваля. Слева-направо: итальянский продюсер Карло Понти, советский актер Олег Видов, американский актер Ричард Бартон и советский актер Вячеслав Тихонов.
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12/12  Советский киноактер Олег Видов в роли Николы в кинофильме "Битва на Неретве" режиссера Велько Булайича (Югославия).
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В середине 1980-х он переехал в США, где жил и работал до последних дней своей жизни. Актёр скончался в мае 2017 года.
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