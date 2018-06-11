«Всадник без головы»: Видову исполнилось бы 75 лет 

11 июня 1943 года родился советский актёр Олег Видов.
1/12 Год назад от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием, скончался легендарный Олег Видов. Артисту удалось дважды построить свою карьеру. Советским зрителям хорошо знакомы роли Видова в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Метель» и первая экранизация «Обыкновенного чуда», где актер сыграл Медведя.
10/12 Премьера датского кинофильма "Красная мантия" в кинотеатре "Ударник". Продюсер фильма Е.Кристенсен, исполнитель главной роли Олег Видов и режиссер фильма Габриэль Аксель (слева направо) в фойе кинотеатра.
11/12 Встреча в аэропорту гостей и участников VIII Московского международного кинофестиваля. Слева-направо: итальянский продюсер Карло Понти, советский актер Олег Видов, американский актер Ричард Бартон и советский актер Вячеслав Тихонов.