«Всадник без головы»: Видову исполнилось бы 75 лет 

1/12 Год назад от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием, скончался легендарный Олег Видов. Артисту удалось дважды построить свою карьеру. Советским зрителям хорошо знакомы роли Видова в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Метель» и первая экранизация «Обыкновенного чуда», где актер сыграл Медведя. РИА Новости Фото:

2/12 Роль Мориса Джеральда в картине «Всадник без головы» принесла актеру статус секс-символа 70-х годов. РИА Новости Фото:

3/12 Олег Видов в роли Мориса Джералда в фильме "Всадник без головы". ТАСС Фото:

4/12 Олег Видов и Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма "Красная жара" Фото: Кадр из фильма "Красная жара"

5/12 Амурская область. Киноартист Олег Видов во время поездки по строящемуся БАМу. ТАСС Фото:

6/12 Кадр из фильма режиссера Владимира Павловича Басова (1923-1987) "Метель". Киностудия "Мосфильм", 1964 год. РИА Новости Фото:

7/12 Москва. Советский киноактер Олег Видов и болгарская киноактриса Северина Тенева. ТАСС Фото:

8/12 Олег Видов в роли старшего лейтенанта милиции Владимира Славина в фильме «Джентльмены удачи» (1971). Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

9/12 Серафим Зайцев в роли старика (слева) и Олег Видов в роли Владимира в кинофильме "Метель" (режиссер Владимир Басов). РИА Новости Фото:

10/12 Премьера датского кинофильма "Красная мантия" в кинотеатре "Ударник". Продюсер фильма Е.Кристенсен, исполнитель главной роли Олег Видов и режиссер фильма Габриэль Аксель (слева направо) в фойе кинотеатра. ТАСС Фото:

11/12 Встреча в аэропорту гостей и участников VIII Московского международного кинофестиваля. Слева-направо: итальянский продюсер Карло Понти, советский актер Олег Видов, американский актер Ричард Бартон и советский актер Вячеслав Тихонов. РИА Новости Фото: