Ещё
Как это было. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Как это было. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Рамблер
27 минут назад
Комментарии
Британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл стали в субботу мужем и женой.
1/11
Церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Сообщает ТАСС.
Фото:
Reuters
2/11
Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер, а обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Фото:
Reuters
3/11
"Теперь я объявляю вас мужем и женой", - сказал он после того, как молодые обменялись кольцами.
Фото:
Reuters
4/11
Принц Гарри надел на руку Меган Маркл кольцо из валлийского золота, подаренное королевой Елизаветой II.
Фото:
Reuters
5/11
Сам же принц предпочел кольцо из платины. Оба украшения были сделаны в лондонской ювелирной мастерской Cleave&Company.
Фото:
Reuters
6/11
Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса, таким образом Маркл после бракосочетания стала герцогиней.
Фото:
Reuters
7/11
Актриса намерена отказаться от карьеры в кино и получить британское гражданство.
Фото:
Reuters
8/11
Фото:
Reuters
9/11
Принц Гарри занимает пятое место в очереди на британский престол, о его романе с Маркл стало известно в конце октября 2016 года.
Фото:
Reuters
10/11
Фото:
Reuters
11/11
Фото:
Reuters
На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец
Элтон Джон
, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка
Серена Уильямс
, актер
Джордж Клуни
,
Виктория
и
Дэвид Бекхэмы
, а также члены королевской семьи.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Morgan Stanley: санкции добьют Россию
233
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
372
Порошенко объявил окончательный разворот Украины
322
Бородина исчезла после трагедии
9
«Покруче Уотергейта»: в США разгорается скандал
27
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина
Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество
Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия
Статьи
01:24
Всю мощь Балтфлота показали на видео
Войска
Армия
10:02
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Политика
Статьи
01:03
Крымский мост ударил по Порошенко
В мире
Украина
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение