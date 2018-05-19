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Как это было. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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Как это было. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 

Рамблер 27 минут назад
Британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл стали в субботу мужем и женой.
1/11  Церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Сообщает ТАСС.
Фото:
2/11  Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер, а обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Фото:
3/11  "Теперь я объявляю вас мужем и женой", - сказал он после того, как молодые обменялись кольцами.
Фото:
4/11  Принц Гарри надел на руку Меган Маркл кольцо из валлийского золота, подаренное королевой Елизаветой II.
Фото:
5/11  Сам же принц предпочел кольцо из платины. Оба украшения были сделаны в лондонской ювелирной мастерской Cleave&Company.
Фото:
6/11  Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса, таким образом Маркл после бракосочетания стала герцогиней.
Фото:
7/11  Актриса намерена отказаться от карьеры в кино и получить британское гражданство.
Фото:
8/11 
Фото:
9/11  Принц Гарри занимает пятое место в очереди на британский престол, о его романе с Маркл стало известно в конце октября 2016 года.
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11/11 
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На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.
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