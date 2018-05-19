Как это было. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл 

1/11 Церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Сообщает ТАСС. Reuters Фото:

2/11 Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер, а обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Reuters Фото:

3/11 "Теперь я объявляю вас мужем и женой", - сказал он после того, как молодые обменялись кольцами. Reuters Фото:

4/11 Принц Гарри надел на руку Меган Маркл кольцо из валлийского золота, подаренное королевой Елизаветой II. Reuters Фото:

5/11 Сам же принц предпочел кольцо из платины. Оба украшения были сделаны в лондонской ювелирной мастерской Cleave&Company. Reuters Фото:

6/11 Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса, таким образом Маркл после бракосочетания стала герцогиней. Reuters Фото:

7/11 Актриса намерена отказаться от карьеры в кино и получить британское гражданство. Reuters Фото: