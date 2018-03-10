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Всё также красива. Шэрон Стоун 60
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Всё также красива. Шэрон Стоун 60
Рамблер
2 часа назад
Поздравления с юбилеем принимает сегодня Шарон Стоун, американской актрисе исполнилось 60 лет
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Кадр из фильма "Быстрый и мертвый"
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Reuters
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globallookpress.com
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Кадр из фильма "Вспомнить всё"
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© KPA
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Reuters
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globallookpress.com
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Reuters
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globallookpress.com
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Кадр из фильма "Основной инстинкт".
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© imago stock&people
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