Возмутительно богатые подростки

Богатые дети выставляют напоказ свою роскошную жизнь в Instagram, вызывая недовольство многих. Оставить в баре 53 тысячи евро за вечер, использовать премиальную воду для слива унитаза — запросто. Возмутительно богатые подростки — в нашей фотогалерее