Возмутительно богатые подростки

Богатые дети выставляют напоказ свою роскошную жизнь в Instagram, вызывая недовольство многих. Оставить в баре 53 тысячи евро за вечер, использовать премиальную воду для слива унитаза — запросто. Возмутительно богатые подростки — в нашей фотогалерее
11:03 фоторепортаж
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Глядя вниз на крестьян
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Спустить 53 тысячи евро в баре за вечер - легко
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Сохрани воду - используй шампанское
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Это тебе на карманные расходы
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Мой туалет использует только премиальную воду
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Когда папа дал свою Мазерати
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Утомительный перелет
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На чем сегодня поехать в школу?
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Заправлять хлопья шампанским
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Совершенно обычный домашний питомец
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Худший отец на свете! Ведь я хотел красную!
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Когда ты можешь себе позволить любое домашнее животное
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