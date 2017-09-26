За секунду до катастрофы
Смешные фотографии, сделанные буквально за секунду до катастрофы — в нашей фотогалерее
09:53 фоторепортаж
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