Страх и ненависть в Лас-Вегасе

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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикации боевиков в сети ("Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России)