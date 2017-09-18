Страх и ненависть в Лас-Вегасе

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли 50 человек, пострадали более 400
11:41 фоторепортаж
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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикации боевиков в сети ("Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России)
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64-летний Стивен Пэддок, открывший огонь по толпе людей
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