Подростковые фотографии знаменитостей
В сети стартовал флешмоб #PuberMe, в рамках которого пользователи публикуют свои фотографии времен переходного возраста, помогая при этом пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария» жителям Пуэрто-Рико
10:43 фоторепортаж
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