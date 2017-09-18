Подростковые фотографии знаменитостей

В сети стартовал флешмоб #PuberMe, в рамках которого пользователи публикуют свои фотографии времен переходного возраста, помогая при этом пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария» жителям Пуэрто-Рико
10:43 фоторепортаж
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Среди известных личностей, которые показали свои прыщи, брекеты и причёски оказались Кейт Бекинсейл, Джек Блэк (на фото) и многие другие. И всё это ради благотворительности
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Риз Уизерспун
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Модель и актриса Руби Роуз
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Кейт Хадсон
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Сет Роген
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Оливия Уайлд
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Ведущий The Late Show Стивен Кольбер, запустивший флешмоб
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Джозеф Гордон-Левитт
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Кэйт Бекинсэйл
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Финн Вулфард
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