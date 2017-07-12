Дерзкие и красивые на Неделе моды в Париже
Бельевая марка Etam устроила на Неделе моды в Париже дефиле, аналогичное знаменитому показу Victoria's Secret. Дерзкие и красивые модели Etam на Неделе моды в Париже
10:10 фоторепортаж
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