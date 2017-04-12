Зайки Хью Хефнера

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Невероятная жизнь иконы гламурной жизни — в нашей фотогалерее
11:33 фоторепортаж
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Хью Хефнер родился в 1926 году. Он начал работать военным корреспондентом во время Второй мировой войны, а затем устроился в Esquire
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В 1953 году Хефнер заимствовал 6500 фунтов стерлингов у 45 инвесторов, включая его мать, чтобы открыть журнал Playboy
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В первом выпуске были опубликованы фото обнаженной Мэрилин Монро и продано более 50 000 экземпляров. Фото: В редакции журнала Playboy, 1960
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С 2000 года Хью Хефнер жил в своём особняке с 7 девушками в возрасте от 18 до 28 лет
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В день рождения, 1979
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Хью с женой Кристал Харрис, которая была на 61 год младше
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Хью и его самолет, 1959
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С Вуди Алленом
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Хью, 1994
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Хью с женой Кристал Харрис
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Поместье Хефнера Playboy Mansion, где проходили вечеринки издания, было продано в 2016 году за 100 миллионов долларов
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