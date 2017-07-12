Секс-туризм: самые горячие направления планеты
27 сентября — Всемирный день туризма. Сегодня вид туризма, о котором не принято писать и говорить, набирает обороты. Ежегодно сотни тысяч путешественников устремляются в чужие страны в поисках экзотики и приключений. Самые горячие направления планеты — в нашей фотогалерее
11:49 фоторепортаж
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