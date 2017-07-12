Секс-туризм: самые горячие направления планеты

27 сентября — Всемирный день туризма. Сегодня вид туризма, о котором не принято писать и говорить, набирает обороты. Ежегодно сотни тысяч путешественников устремляются в чужие страны в поисках экзотики и приключений. Самые горячие направления планеты — в нашей фотогалерее
11:49 фоторепортаж
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Ямайка - настоящая Мекка для секс-туристов из Европы и Америки. Кстати, на Ямайке есть известные во всем мире отели «Гедонизм II» и «Гедонизм III», о которых ходят легенды. По словам туристов, нудизм, прилюдный секс и мимолетные знакомства здесь вещь самая естественная
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Самым популярным направлением не первое десятилетие остается Таиланд, а точнее, Бангкок и Паттайя. В этих городах туристов встретят сотни баров, клубов, массажных салонов, а также специализированных шоу, где можно найти себе спутницу на ночь или на весь отпуск
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Остров Ибица, сюда приезжают тысячи одиноких отдыхающих в поисках эротических приключений
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Япония. Здесь есть сеть «love-отелей», в которых нельзя жить, а можно провести лишь одну ночь, зато с кем угодно. В Японии можно заказать девушку, которая будет копировать поведение и внешний вид гейши, правда родом будет из стран юго-восточной Азии
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Сегодня на Кубе вновь царит страсть без предрассудков и комплексов. Кубинские девушки покоряют не только красотой и темпераментом, но и низкими ценами
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Для интересующихся эротическим туризмом журналисты также рекомендуют морской секс-круиз Desire Cruise
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Кабо-Сан-Лукас — один из наиболее востребованных морских курортов Мексики на Калифорнийском полуострове в Тихом океане. Он оказался в списке популярных и интересных направлений для секс-туризма, составленном британской газетой Daily Star
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Две «горячие точки» Нидерландов — Роттердам и Амстердам. Девушки здесь работают легально, платят налоги и получают пенсию
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Торговля любовью в Бразилии официально запрещена, но это не мешает развитию секс-туризма в стране
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Германия. На благо жителей и гостей Германии трудятся 300 тысяч представительниц древнейшей профессии. И делают это абсолютно легально с 2002 года
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