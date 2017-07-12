Секс-туризм: самые горячие направления планеты

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Япония. Здесь есть сеть «love-отелей», в которых нельзя жить, а можно провести лишь одну ночь, зато с кем угодно. В Японии можно заказать девушку, которая будет копировать поведение и внешний вид гейши, правда родом будет из стран юго-восточной Азии