Девушки Октоберфеста

Ежегодный праздник баварского пива Октоберфест открылся 16 сентября в Мюнхене. Фестиваль продлится до 4 октября. Девушки с пивного фестиваля Октоберфест — в нашей фотогалерее
10:15 фоторепортаж
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Каждый год Октоберфест посещают 6-7 миллионов человек
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Сложно поверить, но на фестивале выпивается около 7 миллионов литров пива
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