Девушки Октоберфеста
Ежегодный праздник баварского пива Октоберфест открылся 16 сентября в Мюнхене. Фестиваль продлится до 4 октября. Девушки с пивного фестиваля Октоберфест — в нашей фотогалерее
10:15 фоторепортаж
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