Мужчина, который никогда вас не бросит

Вчера мы публиковали подборку пластиковых женщин, которые совсем похожи на настоящих. Однако производители позаботились и о женщинах, создав пластиковых мужчин. Мужчина, который никогда вас не бросит — в нашей фотогалерее