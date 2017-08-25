Девушки автосалона во Владивостоке
Во Владивостоке прошла автовыставка Vladivostok International в рамках международной дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2017. Гости выставки смогли познакомиться с новинками автотюнинга и насладиться работой девушек-стендисток. Девушки автосалона во Владивостоке — в нашей фотогалерее
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