Девушки автосалона во Владивостоке

Во Владивостоке прошла автовыставка Vladivostok International в рамках международной дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2017. Гости выставки смогли познакомиться с новинками автотюнинга и насладиться работой девушек-стендисток. Девушки автосалона во Владивостоке — в нашей фотогалерее
10:06 фоторепортаж
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Промо модели у автомобиля на стенде Mazda
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