Знаменитости на "Новой волне"
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2017» завершился в Сочи. Как прошел конкурс — ищите в нашей фотогалерее
10:43 фоторепортаж
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