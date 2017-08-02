Знаменитости на "Новой волне"

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2017» завершился в Сочи. Как прошел конкурс — ищите в нашей фотогалерее
10:43 фоторепортаж
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Певица Нюша (Анастасия Шурочкина) во время выступления на закрытии международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017
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Певица Ани Лорак во время выступления на концерте, посвященном юбилею певца Филиппа Киркорова
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Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, телеведущая Виктория Лопырева и певец Николай Басков
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Певец Валерий Леонтьев
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Певица Вера Брежнева
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Участницы группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег (слева направо)
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Певица Светлана Лобода
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Член жюри конкурса, певец Филипп Киркоров
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Певица Нюша
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Член жюри конкурса певец Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин
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Певец Алексей Воробьев
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Певцы Сергей Лазарев и Дима Билан
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Певец Сосо Павлиашвили
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Певица Кристина Орбакайте
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Член жюри конкурса, певец Филипп Киркоров и певец Сергей Лазарев
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Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория
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