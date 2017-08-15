В сети посмеялись над новинками Apple

7

Фото: twitter.com/outcast73

Вся вчерашняя презентация Apple в одной картинке. Еще одной новинкой стали "живые" смайлики Emoji - Animoji. Теперь с ними можно разговаривать, при этом, благодаря FaceID наши эмоции фиксируются и подстраиваются под нужный эмодзи