В сети посмеялись над новинками Apple
12 сентября в театре Стива Джобса прошла презентация Apple, на которой представили iPhone X, 8 и 8 Plus, новое поколение Apple Watch, Apple TV с поддержкой 4K и беспроводную зарядку AirPower. Как пользователи соцсетей со всего мира шутили на тему новых продуктов компании — в нашей фотогалерее
10:15 фоторепортаж
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