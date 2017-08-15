В сети посмеялись над новинками Apple

12 сентября в театре Стива Джобса прошла презентация Apple, на которой представили iPhone X, 8 и 8 Plus, новое поколение Apple Watch, Apple TV с поддержкой 4K и беспроводную зарядку AirPower. Как пользователи соцсетей со всего мира шутили на тему новых продуктов компании — в нашей фотогалерее
10:15 фоторепортаж
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Владельцы сервис-центров Apple, после того как узнали, что новые айфоны стеклянные с 2х сторон
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Когда тебе нужно позвонить в полицию, но новый айфон не может распознать твое лицо
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Apple продемонстрировали новую технологию разблокировки смартфона с помощью распознавания лиц Face ID. Пользователи предположили, как она будет справляться с хиджабами, близнецами и просто похожими людьми
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Лайфхак: теперь разблокировать айфон мужа/жены и прочитать левые сообщения стало проще
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iPhone X 256 Gb будет стоить 92 тысячи рублей. Пользователи показали, какие машины можно купить за эти деньги
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Теперь можно отправлять друзьям сообщения от лица петуха или фекальной эмодзи
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Вся вчерашняя презентация Apple в одной картинке. Еще одной новинкой стали "живые" смайлики Emoji - Animoji. Теперь с ними можно разговаривать, при этом, благодаря FaceID наши эмоции фиксируются и подстраиваются под нужный эмодзи
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Смотрите, какое четкое Apple TV
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Еще одна шутка про Face ID
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