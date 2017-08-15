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Мода грядущей весны

В Нью-Йорке проходит традиционная Неделя моды. Неделя моды в Нью-Йорке 2018 — это главные модные тенденции следующего сезона — актуальные модели, силуэты, расцветки и материалы в одном месте в течение нескольких дней. Мода грядущей весны — в нашей фотогалерее
12:02 фоторепортаж
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Fenty x Puma by Rihanna
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Рианна во время презентации своей коллекции
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Модель Джиджи Хадид во время показа Jeremy Scott
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Модель Белла Хадид во время показа Brandon Maxwell
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Показ Jeremy Scott
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Показ коллекции Tom Ford
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Рианна представила коллекцию Fenty x Puma by Rihanna весна-лето 2018
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Показ Victoria Beckham
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Показ Carolina Herrera
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Показ Eugenia Kim
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Показ Christian Siriano
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Показ Christian Siriano
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Показ канадского бренда Addition Elle
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Показ канадского бренда Addition Elle
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Показ Desigual
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Показ Desigual
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