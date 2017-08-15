Мода грядущей весны

В Нью-Йорке проходит традиционная Неделя моды. Неделя моды в Нью-Йорке 2018 — это главные модные тенденции следующего сезона — актуальные модели, силуэты, расцветки и материалы в одном месте в течение нескольких дней. Мода грядущей весны — в нашей фотогалерее