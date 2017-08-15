Новая королева красоты Америки
Представительница Северной Дакоты победила на конкурсе «Мисс Америка-2018». 23-летняя победительница Кара Манд покорила жюри своим танцем. Первой вице-мисс названа Дженнифер Дэвис из Миссури, на третьем месте оказалась Кейтлин Шеффель из Нью-Джерси. Всего в финальной части конкурса участвовали 50 красавиц из разных штатов. Конкурс «Мисс Америка-2018» — в нашей фотогалерее
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