Новая королева красоты Америки

Представительница Северной Дакоты победила на конкурсе «Мисс Америка-2018». 23-летняя победительница Кара Манд покорила жюри своим танцем. Первой вице-мисс названа Дженнифер Дэвис из Миссури, на третьем месте оказалась Кейтлин Шеффель из Нью-Джерси. Всего в финальной части конкурса участвовали 50 красавиц из разных штатов. Конкурс «Мисс Америка-2018» — в нашей фотогалерее
11:34 фоторепортаж
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Танец Кары Манд
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