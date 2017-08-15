Страшные кадры 11 сентября

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли не только граждане США, но еще 92 государств. В Нью-Йорке были убиты 2753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании. Страшные кадры теракта 11 сентября — в нашей фотогалерее
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Здание Пентагона
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