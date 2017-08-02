Безумные вещи с Aliexpress

Конечно, на сайте Aliexpress можно найти множество товаров очень нужных в быту, однако есть и та продукция, которая сумеет вызвать улыбку или даже показаться странной в глазах покупателей. Подборка безумных товаров с Aliexpress — в нашей фотогалерее.
11:41 фоторепортаж
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Электрокар, напоминающий автомобиль известной марки
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Дозатор для жидкого мыла в виде гигантского носа
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Пакет пластиковых тараканов для розыгрышей
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Будильник в виде динамита
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Шапка для девушек, которые поздно возвращаются домой
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Формочка для яичницы
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Мне, пожалуйста, один бокал красного
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Хьюстон, у кота проблемы
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Праздничные свечи "Ты - старый"
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Незаменимая вещь - подставка для телефона и семечек
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Новое платье для вашей собаки
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Утягивающий пояс
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Дождевик для вашей таксы
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Насадка на телефон для удачного селфи с собакой
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Пустые желатиновые капсулы
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