Безумные вещи с Aliexpress

Конечно, на сайте Aliexpress можно найти множество товаров очень нужных в быту, однако есть и та продукция, которая сумеет вызвать улыбку или даже показаться странной в глазах покупателей. Подборка безумных товаров с Aliexpress — в нашей фотогалерее.