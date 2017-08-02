Безумные вещи с Aliexpress
Конечно, на сайте Aliexpress можно найти множество товаров очень нужных в быту, однако есть и та продукция, которая сумеет вызвать улыбку или даже показаться странной в глазах покупателей. Подборка безумных товаров с Aliexpress — в нашей фотогалерее.
11:41 фоторепортаж
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