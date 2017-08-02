Красотки Victoria's Secret
Victoria’s Secret Fashion Show 2017 — одно из самых громких и долгожданных событий в мировой модной индустрии. Недавно в Нью-Йорке прошел последний кастинг предстоящего шоу и были названы имена девушек, которые станут «ангелами» Victoria Secret в 2017 году. На подиум снова выйдут Адриана Лима, Алессандра Амброзио, Лили Олдридж, Жозефин Скривер, Эльза Хоск и Бехати Принслу. Помимо них на подиуме появится много новых лиц. Сногсшибательные «ангелы» Victoria’s Secret — в нашей фотогалерее
11:01 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Веселые пародии на знаменитостей
2 августа, 10:37
Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»
31 июля, 08:21
«Адский особняк» под Минском
25 августа, 10:36
Проклятье августа.
14 августа, 13:08
Знаменитости в купальниках этим летом
4 августа, 12:29
Красота по-бразильски. Конкурс на лучшие ягодицы
11 августа, 10:09
Дуров бросил вызов Путину. У кого круче фото без рубашки
17 августа, 15:20
«Бедная Саша». Ушла Глаголева
18 августа, 15:03
Как прошел день ВДВ
3 августа, 10:59
Тайный мир борцов сумо
11 августа, 14:56