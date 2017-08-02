Красотки Victoria's Secret

Victoria’s Secret Fashion Show 2017 — одно из самых громких и долгожданных событий в мировой модной индустрии. Недавно в Нью-Йорке прошел последний кастинг предстоящего шоу и были названы имена девушек, которые станут «ангелами» Victoria Secret в 2017 году. На подиум снова выйдут Адриана Лима, Алессандра Амброзио, Лили Олдридж, Жозефин Скривер, Эльза Хоск и Бехати Принслу. Помимо них на подиуме появится много новых лиц. Сногсшибательные «ангелы» Victoria’s Secret — в нашей фотогалерее
11:01 фоторепортаж
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Американская модель Белла Хадид уже во второй раз примет участие в ежегодном шоу Victoria's Secret
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Виктория Ли
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Жозефин Скривер
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Жизель Оливейра
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Дилоун
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Адриана Лима
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Алессандра Амбросио
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Лили Олридж
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Эльза Хоск
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Лаис Рибейро
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Юлия Белякова
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Даниэла Брага
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Санне Влоет
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Ванесса Муди
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Даша Хлистун
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Меган Уильямс
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Катя Григорьева
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Александра Грэм
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Надин Леопольд
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