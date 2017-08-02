Как живет самый кассовый спортсмен мира
Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер на T-Mobile Arene в Лас-Вегасе техническим нокаутом победил чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора. Эта победа принесла американцу абсолютный рекорд в 50 выигрышей. После поединка Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры. Как живет самый кассовый спортсмен мира Флойд Мейвезер — в нашей фотогалерее
11:14 фоторепортаж
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