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Как живет самый кассовый спортсмен мира

Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер на T-Mobile Arene в Лас-Вегасе техническим нокаутом победил чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора. Эта победа принесла американцу абсолютный рекорд в 50 выигрышей. После поединка Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры. Как живет самый кассовый спортсмен мира Флойд Мейвезер — в нашей фотогалерее
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На занятии по Бикрам йоге
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