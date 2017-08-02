Роскошная "Свадьба Турецких"
Дочь основателя «Хора Турецкого» сыграла пышную свадьбу. Сарина Турецкая и сын ресторанного магната Торнике Церцвадзе устроили торжество в Radisson Royal Hotel. На праздник пришло 800 гостей. В списке гостей значились не только родные и друзья пары, но и такие звезды, как: Галина Юдашкина, Стефания Маликова, Леонид Груздев и Николай Басков, который являлся ведущим свадьбы.
10:04 фоторепортаж
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