Роскошная "Свадьба Турецких"

Дочь основателя «Хора Турецкого» сыграла пышную свадьбу. Сарина Турецкая и сын ресторанного магната Торнике Церцвадзе устроили торжество в Radisson Royal Hotel. На праздник пришло 800 гостей. В списке гостей значились не только родные и друзья пары, но и такие звезды, как: Галина Юдашкина, Стефания Маликова, Леонид Груздев и Николай Басков, который являлся ведущим свадьбы.
10:04 фоторепортаж
1
Невеста была в платье от Валентина Юдашкина
Фото: 
2
Дочь основателя «Хора Турецкого» Сарина
Фото: 
3
Поздравить молодых заехал Владимир Мединский
Фото: 
4
Свадебный танец с отцом Михаилом Турецким
Фото: 
5
Николай Басков
Фото: 
6
17-летняя Стефания Маликова, дочь музыканта Дмитрия Маликова, пришла на свадьбу с 19-летним сыном экс-губернатора Тульской области Леонидом Груздевым
Фото: 
7
Среди гостей так же были Иосиф Кобзон с супругой Нелли, Михаил Барщевский, Владимир Мединский, Николай Басков, Александр Ревва и другие
Фото: 
8
Фото: 
9
Михаил Турецкий с женой
Фото: 
10
Фото: 
11
Фото: 
12
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Веселые пародии на знаменитостей

2 августа, 10:37

Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»

31 июля, 08:21

«Адский особняк» под Минском

25 августа, 10:36

Проклятье августа

14 августа, 13:08

Знаменитости в купальниках этим летом

4 августа, 12:29

Красота по-бразильски. Конкурс на лучшие ягодицы

11 августа, 10:09

Дуров бросил вызов Путину. У кого круче фото без рубашки

17 августа, 15:20

«Жара» в самом разгаре

30 июля, 08:52

«Бедная Саша». Ушла Глаголева

18 августа, 15:03

Как прошел день ВДВ

3 августа, 10:59