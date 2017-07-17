Как Жириновский отметил день физкультурника
Члены фракции ЛДПР отметили День физкультурника, подбрасывая партийного лидера на надувном матрасе в бассейне. Члены фракции ЛДПР накануне Дня физкультурника провели на своей загородной базе соревнования по «семиборью ЛДПР». В соревнования входят волейбол, футбол, перетягивание каната, давка «стенка на стенку», настольный теннис, бильярд и заплыв в бассейн. Как Жириновский и члены ЛДПР отметили день физкультурника — в нашей фотогалерее
10:33 фоторепортаж
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