Как Жириновский отметил день физкультурника

Члены фракции ЛДПР отметили День физкультурника, подбрасывая партийного лидера на надувном матрасе в бассейне. Члены фракции ЛДПР накануне Дня физкультурника провели на своей загородной базе соревнования по «семиборью ЛДПР». В соревнования входят волейбол, футбол, перетягивание каната, давка «стенка на стенку», настольный теннис, бильярд и заплыв в бассейн. Как Жириновский и члены ЛДПР отметили день физкультурника — в нашей фотогалерее
10:33 фоторепортаж
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По словам лидера партии, главное — всегда быть в движении и не останавливаться
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Жириновский в серых семейных трусах решил искупаться в бассейне вместе с десятком молодых партийных активистов
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Жириновский спустился в воду, а потом лег на надувной матрас. Мужчины несколько минут пытались сбросить его в воду, но это им не удавалось. Позже его все-таки сбросили
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«Спорт — хорошо, но это все-таки избранное, минимальное количество людей, готовых посвятить свою жизнь, и, возможно, большой ущерб для здоровья. А физкультура — это каждый день: мы идем, двигаемся, бегаем, прыгаем», — сказал Владимир Жириновский
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