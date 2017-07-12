От ужаса до радости. Яркие эмоции легкоатлетов

Чемпионат мира 2017 по лёгкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа. Удивительные эмоции участников соревнований — в нашей фотогалерее
11:51 фоторепортаж
1
Норвежец Карстен Вархольму радуется тому, что стал чемпионом мира в беге на 400 метров
Фото: 
2
Мохаммед Фарах (Великобритания), завоевавший золотую медаль, после финиша в финальном забеге на 10000 метров среди мужчин
Фото: 
3
Юлимар Рохас из Венесуэлы стала чемпионкой мира в тройном прыжке. Ее результат 14,91 м
Фото: 
4
Румынский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра, Андрей Гаг
Фото: 
5
Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения), завоевавшая золотую медаль в забеге на 1500 метров среди женщин
Фото: 
6
Шведская прыгунья с шестом Лиза Гуннарссон
Фото: 
7
Британец Мо Фарах радуется победе в забеге на 10000 м
Фото: 
8
Спортсменка из Канады Анника Ньюэлл
Фото: 
9
Британец Мо Фарах радуется победе в забеге на 10000 м
Фото: 
10
Норвежец Карстен Вархольму радуется тому, что стал чемпионом мира в беге на 400 метров
Фото: 
11
Толкатель ядра из Китая Гун Лицзяо
Фото: 
12
Спортсменка из Финляндии Камилла Ричардссон
Фото: 
13
Спортсменка из Швейцарии Леа Шпрунгер
Фото: 
14
Холли Брэдшоу из Великобритании
Фото: 
15
Оставшиеся за кадром эмоции спортсменки из Великобритании
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Небесные красотки

13 июля, 11:42

Кубанская свадьба за $2 млн

17 июля, 10:53

Веселые пародии на знаменитостей

2 августа, 10:37

Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»

31 июля, 08:21

Неудачные, но смешные панорамы

14 июля, 09:39

ДТП на Волоколамском шоссе

25 июля, 11:20

Откровенная фотосессия в храме

25 июля, 16:01

Знаменитые красотки на пляже этим летом

24 июля, 12:16

Фото: Брижит Макрон VS Мелания Трамп. Наряды первых леди

17 июля, 09:20

Знаменитости в купальниках этим летом

4 августа, 12:29