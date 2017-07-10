Красота по-бразильски: конкурс на лучшие ягодицы
27 кандидаток ежегодного бразильского конкурса «Мисс Бум-бум», в рамках которого определяется обладательница самых красивых ягодиц, прошлись по улицам Сан-Паулу. До финала в ноябре доберутся всего 15 участниц, одна из которых путем интернет-голосования и станет обладательницей самой красивой попы 2017 года
10:52 фоторепортаж
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