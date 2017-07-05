Как прошел день ВДВ
2 августа в России отметили День Воздушно-десантных войск. По традиции в Москве десантники встретились в парках, искупались в фонтанах. Как московские десантники отпраздновали День ВДВ на ВДНХ и в Парке Горького — в нашем фоторепортаже
10:59 фоторепортаж
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