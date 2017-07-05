Как прошел день ВДВ

2 августа в России отметили День Воздушно-десантных войск. По традиции в Москве десантники встретились в парках, искупались в фонтанах. Как московские десантники отпраздновали День ВДВ на ВДНХ и в Парке Горького — в нашем фоторепортаже