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Как прошел день ВДВ

2 августа в России отметили День Воздушно-десантных войск. По традиции в Москве десантники встретились в парках, искупались в фонтанах. Как московские десантники отпраздновали День ВДВ на ВДНХ и в Парке Горького — в нашем фоторепортаже
10:59 фоторепортаж
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Участники праздничного автопробега в День Воздушно-десантных войск в Краснодаре
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Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск РФ на территории войсковой части 242-го учебного центра ВДВ
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Военнослужащие во время молебна после крестного хода от храма Пророка Божия Илии до Красной площади в рамках празднования Дня Воздушно-десантных войск РФ
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Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск РФ на территории войсковой части 242-го учебного центра ВДВ
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Пара во время прогулки по улиц Омска в День Воздушно-десантных войск
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