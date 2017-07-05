Веселые пародии на знаменитостей
Жизнь через призму Instagram близка к совершенству: живописные пейзажи, безупречные фигуры, гламурные наряды… Именно так выглядят аккаунты большинства популярных инстаграм-блогеров и мировых знаменитостей. И уже мало кто относится к этим снимкам серьезно. Например, известная австралийская актриса Селеста Барбер делает веселые пародии на такие фотографии. Девушка вот уже несколько лет копирует фотографии знаменитостей. Веселые пародии на идеальные фотографии знаменитостей - в нашей фотогалерее
10:37 фоторепортаж
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