Кто в России самый богатый

Forbes назвал самого богатого человека в России. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов впервые возглавил рейтинг богатейших людей России по версии Forbes Real Time, оттеснив основателя и основного совладельца "Новатэка” Леонида Михельсона на второе место. Состояние Мордашова оценивается в 16,8 млрд долларов, а Михельсона - в 16,2 млрд долларов. Самые богатые люди России - в нашей фотогалерее
12:11 фоторепортаж
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Леонид Михельсон
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Основной владелец НЛМК Владимир Лисин по-прежнему занимает третью строчку рейтинга. Состояние бизнесмена Forbes оцениваетв $ 16,1 млрд
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На четвертом месте — владелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($14,7 млрд)
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На пятом — сооснователь «Металлоинвеста» Алишер Усманов ($14,6 млрд)
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В первую десятку также вошли — владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($13,9). На фото слева
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Владелец «Интерроса» Владимир Потанин ($13,5 млрд)
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Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($12,9 млрд)
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Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг ($12,9 млрд)
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Бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($12,7 млрд)
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