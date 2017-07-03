Кто в России самый богатый
Forbes назвал самого богатого человека в России. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов впервые возглавил рейтинг богатейших людей России по версии Forbes Real Time, оттеснив основателя и основного совладельца "Новатэка” Леонида Михельсона на второе место. Состояние Мордашова оценивается в 16,8 млрд долларов, а Михельсона - в 16,2 млрд долларов. Самые богатые люди России - в нашей фотогалерее
12:11 фоторепортаж
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