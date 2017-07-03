Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»

В Баку завершился самый жаркий фестиваль этого лета "Жара". Заключительный день стал творческим вечером одного из организаторов фестиваля Григория Лепса. Певца пришли поддержать многие знаменитости - дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, певец Стас Михайлов, один из организаторов фестиваля Эмин Агаларов с детьми, Мисс Россия-2015 София Никитчук, певец Александр Маршал и многие другие. Как завершилась "Жара" - в нашей фотогалерее
08:21 фоторепортаж
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Григорий Лепс
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Стас Михайлов и Эмин Агаларов
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Николай Басков со спутницей
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Сергей Лазарев
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Мисс Россия-2015 София Никитчук
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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
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Вахтанг Кикабидзе
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Ведущие Яна Чурикова и Максим Галкин
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Белла Потемкина
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Жасмин
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Группа IOWA
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Ани Лорак
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Александр Панайотов
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Александр Маршал с женой
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Медиаменеджер Сергей Кожевников с семьей
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Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева
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Гости фестиваля
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Глюкоза
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Екатерина Одинцова
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Эмин Агаларов с детьми
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Светлана Лобода
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Гостья фестиваля
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Наргиз
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Сосо Павлиашвили с женой
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