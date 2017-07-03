Дочь президента, мисс Россия и другие на «Жаре»
В Баку завершился самый жаркий фестиваль этого лета "Жара". Заключительный день стал творческим вечером одного из организаторов фестиваля Григория Лепса. Певца пришли поддержать многие знаменитости - дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, певец Стас Михайлов, один из организаторов фестиваля Эмин Агаларов с детьми, Мисс Россия-2015 София Никитчук, певец Александр Маршал и многие другие. Как завершилась "Жара" - в нашей фотогалерее
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