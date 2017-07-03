В сети высмеяли Акинфеева

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил ни одного мяча в матче Лиги чемпионов. Он прервал свою антирекордную серию из 43 матчей с минимум одним пропущенным мячом в рамках футбольной Лиги чемпионов. Акинфеев непременно пропускал хотя бы один мяч в каждом поединке Лиги чемпионов, в котором он появлялся на поле, с сезона-2006/07. Как пользователи сети посмеялись над Акинфеевым - в нашей фотогалерее
10:03 фоторепортаж
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Когда не пропустил в матче Лиги чемпионов
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Это свершилось: Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые с 2006 года, прервав серию из 43 матчей с пропущенными голами. Но без учета квалификации эта серия достигает 39 игр и до сих пор не закончилась (с)
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