Откровенная фотосессия в храме, возмутившая общественность
Следственное управление СК по Татарстану начало проверку по факту проведения фотосессии в заброшенной церкви села Гари Елабужского района. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили на сайте ведомства. Отмечается, что челнинский журнал свадебной тематики «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии снимки с участием 23-летней модели, на которых она позирует в прозрачном платье. Следователи усмотрели в действиях авторов фотосессии признаки оскорбления чувств верующих. Откровенная фотосессия в храме, возмутившая общественность — в нашей фотогалерее
16:01 фоторепортаж
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