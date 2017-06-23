Знаменитые красотки на пляже этим летом

Елена Летучая, Шерон Стоун, Региона Тодоренко и другие знаменитые красотки, которые выбрали пляжный отдых этим летом - в нашей фотогалерее
10:57 фоторепортаж
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