Знаменитые красотки на пляже этим летом
Елена Летучая, Шерон Стоун, Региона Тодоренко и другие знаменитые красотки, которые выбрали пляжный отдых этим летом - в нашей фотогалерее
10:57 фоторепортаж
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