Президенты, которые ели мороженое

На днях президент России Владимир Путин на авиационной выставке МАКС угостил мороженым министра обороны Сергея Шойгу, гендиректора "РОСТЕХа" Сергея Чемезова, бывшего руководителя администрации Кремля Сергея Иванова и других членов делегации. Путин приобрел для себя и ряда других чиновников мороженое пломбир в стаканчике, а вот Иванов лакомился мороженым "Коровка". Мировые лидеры, предпочитающие мороженое - в нашей фотогалерее
16:33 фоторепортаж
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском
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Барак Обама ест мороженое
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Джордж Буш-младший
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Билл Клинтон ест мороженое
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34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр
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Экс-президент Южной Кореи Но Му Хен
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Бывший президент ФРГ Роман Херцог
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Бывший президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо
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Владимир Путин покупает мороженое, 2005
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