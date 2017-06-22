Президенты, которые ели мороженое

На днях президент России Владимир Путин на авиационной выставке МАКС угостил мороженым министра обороны Сергея Шойгу, гендиректора "РОСТЕХа" Сергея Чемезова, бывшего руководителя администрации Кремля Сергея Иванова и других членов делегации. Путин приобрел для себя и ряда других чиновников мороженое пломбир в стаканчике, а вот Иванов лакомился мороженым "Коровка". Мировые лидеры, предпочитающие мороженое - в нашей фотогалерее