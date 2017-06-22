Девушки МАКСа
Сегодня, 21 июня, международный авиасалон МАКС-2017, который проходит в подмосковном Жуковском, открывается для массового посещения. Обаятельные посетительницы авиасалона - в нашей фотогалерее
11:50 фоторепортаж
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