Естественная красота. Знаменитости без макияжа

Как выглядят знаменитости с массой косметики на лице - знают многие, но что она скрывает под собой - знает меньшинство. Естественная красота знаменитостей - в нашей фотогалерее
11:57 фоторепортаж
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Лив Тайлер
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Эмма Стоун
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Леди Гага
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Риз Уизерспун
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Дженнифер Энистон
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Шакира
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Дрю Бэрримор
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Камерон Диас
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Эмма Уотсон
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София Вергара
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Ева Лонгория
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Эмилия Кларк
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Энн Хэтэуэй
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Хэлли Берри
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Адэль
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Гвинет Пэлтроу
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Оливия Уайлд
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Ума Турман
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Сальма Хайек
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Пенелопа Крус
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Бьорк
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Дженнифер Лопес
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Синди Кроуфорд
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