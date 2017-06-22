В сети пародируют Бейонсе
Жительница Ирландии спародировала снимок Бейонсе с близнецами, слишком наигранный по ее мнению, и показала, как на самом деле выглядит реальность. Шерон выбрала для фона кусты в собственном саду, накинула на плечи детскую пеленку и взяла на руки своих малышей, которых держать не так просто. При этом женщина не ретушировала недостатки фигуры, а показала, как все выглядит на самом деле. Снимок ирландки стал настолько популярен в Сети, что многие пользователи присоединились к ней и тоже спародировала фото Бейонсе. Что из этого вышло - в нашей фотогалерее
12:24 фоторепортаж
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