В сети пародируют Бейонсе

Жительница Ирландии спародировала снимок Бейонсе с близнецами, слишком наигранный по ее мнению, и показала, как на самом деле выглядит реальность. Шерон выбрала для фона кусты в собственном саду, накинула на плечи детскую пеленку и взяла на руки своих малышей, которых держать не так просто. При этом женщина не ретушировала недостатки фигуры, а показала, как все выглядит на самом деле. Снимок ирландки стал настолько популярен в Сети, что многие пользователи присоединились к ней и тоже спародировала фото Бейонсе. Что из этого вышло - в нашей фотогалерее