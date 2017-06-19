«Мисс Москва 2017». Шоу талантов

В Москве завершился этап шоу "Мисс Москва 2017", где участницы показали свои таланты. Вертикальные шпагаты, эротические танцы и другие таланты участниц конкурса "Мисс Москва 2017" - в нашей фотогалерее
11:25 фоторепортаж
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Участница Эвелина Белан
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Участница Нина Инченко
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Участница Татьяна Маркова
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Участница Алина Атус
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Участница Ольга Плюсина
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Участница Анна Зипон
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Участница Дарья Трошкина
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Участница Виктория Оленникова
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Участница Ксения Глуховская
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Участница Ксения Глуховская
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Участница Дарья Острякова (в центре)
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