«Мисс Москва 2017». Шоу талантов

В Москве завершился этап шоу "Мисс Москва 2017", где участницы показали свои таланты. Вертикальные шпагаты, эротические танцы и другие таланты участниц конкурса "Мисс Москва 2017" - в нашей фотогалерее