Неудачные, но смешные панорамы

Функция панорамной съемки существует в смартфонах и планшетах уже несколько лет. Но еще не все пользователи догадались, что движущийся предмет в кадре — это верный признак того, что панорама окажется не очень удачной. Деформированные головы, отсутствие частей тела, слишком длинные руки - вот что иногда можно увидеть на панорамных снимках движущихся людей. Самые неудачные и смешные панорамы - в нашей фотогалерее